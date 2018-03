Catalogna: comm. Onu costernato da violenze polizia a referendum

Ginevra, 7 mar. - L'Alto commissario dell'Onu ai diritti umani si è detto "costernato" per le violenze della polizia durante il referendum per l'indipendenza vietato del primo ottobre in Catalogna e ha contestato "un uso eccessivo della forza", in un discorso preparato per la presentazione a Ginevra del suo rapporto annuale davanti al Consiglio dei diritti umani dell'Onu.

"In Spagna sono rimasto costernato per le violenze scoppiate in Catalogna durante il referendum sull'indipendenza di ottobre", afferma Zeid Ra'ad al Hussein, nel discorso pubblicato oggi. "Alla luce di ciò che appare come un uso eccessivo della forza da parte della polizia, la descrizione del governo spagnolo dell'azione della polizia il primo ottobre come 'legale, legittima e necessaria' è contestabile", insiste l'alto funzionario dell'Onu nel testo, all'attenzione del governo conservatore del presidente del consiglio Mariano Rajoy.

L'Alto commissario non ha pronunciato pubblicamente questi paragrafi "per mancanza di tempo" ma "tutto ciò che contiene questo lungo discorso è pubblicabile a suo nome", ha tenuto a sottolineare un portavoce del suo ufficio.