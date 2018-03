Torna Qvc Next Lab, progetto formazione per startup al femminile

Milano, 7 mar. - Offrire alle startup italiane al femminile più innovative un percorso di supporto e formazione per aiutarle a crescere e affermarsi sul mercato: con questo obiettivo è nato il progetto Qvc Next Lab, arivato alla seconda edizione e promosso da Qvc Italia, il retailer multimediale di shopping e intrattenimento. Un percorso di 5 giornate in collaborazione con The European House Ambrosetti, presentato nello spazio Copernico Isola for S32 di Milano, a cui prende parte un gruppo di 14 giovani startup con il patrocinio di Commissione europea, ministero dello Sviluppo economico e ambasciata italiana a Tel Aviv.

"Quest'anno gli spunti di innovazione riguardano principalmente internazionalizzazione e networking. L'anno scorso il primo non l'avevamo sviluppato a fondo ma abbiamo visto che è un grande motore di sviluppo e opportunità. L'altro è stato l'anno scorso autonomamente e ci siamo resi conto quanto sia importante entrare in contatto per le aziende che stanno iniziando o trovare sinergie di sviluppo" ha spiegato ad askanews Paolo Penati, amministratore delegato di Qvc Italia.

Secondo i dati del 2017 solo il 13,4% del totale delle startup innovative in Italia è al femminile. Con un approccio multipiattaforma integrato Qvc già dall'8 marzo, festa della donna, mette in onda sui suoi canali le storie delle protagoniste dell'edizione 2018. Qvc Next Lab è piaciuto molto anche negli Stati Uniti, dove sarà lanciato un progetto simile che si ispira a quello italiano. "Vorremmo farla diventare un'accademia per la startup, che manca perchè ci sono tante attività di accelerazione, assistenza per la startup che lavorano a livello individuale, invece il nostro progetto mette in aula, specializzandosi sul tema delle startup, tante aziende diverse, dunque può crescere moltissimo" ha aggiunto Penati.

A supporto del percorso formativo, è stato richiamato lo stesso team di mentor composto da imprenditrici italiane. Tra le esperienze in programma alla fine di Qvc Next Lab, come nel 2017, c'è un viaggio in Israele, patria delle startup innovative.