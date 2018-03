Produttività Usa invariata nel IV trim., costo del lavoro +2,5%

New York, 7 mar. - La produttività negli Stati Uniti è rimasta invariata nel quarto trimestre 2017, mentre il costo del lavoro è cresciuto più di quanto previsto dagli analisti.

Stando al dato finale diffuso dal dipartimento del Lavoro, l'indice ottenuto dividendo la produzione per il numero di ore lavorate è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, mentre le attese erano per una conferma del -0,1% della prima stima. Rispetto al quarto trimestre del 2016, il dato è cresciuto dell'1,1 per cento.

Il costo unitario del lavoro - il dato relativo è reso noto insieme alla produttività e rappresenta un importante termometro delle pressioni inflazionistiche - è aumentato del 2,5%, mentre le attese erano per una crescita del 2,1 per cento, dopo il +2% della prima stima. Il dato del terzo trimestre è stato rivisto da -0,1 a +1 per cento.