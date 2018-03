Francia, limite di 80 km/h su strade secondarie dal 1 luglio

Parigi, 7 mar. - Al termine del consiglio dei ministri, il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, ha confermato che in Francia verrà applicato a partire dal primo luglio un limite di velocità di 80 chilometri orari sulle strade secondarie, intese come tutte quelle che non dispongono di una separazione di carreggiata. "Il dispositivo previsto - ha detto Griveaux - sarà messo in opera come già indicato e la sua efficacia sarà valutata nel 2020". Ad oggi il limite su tali strade è di 90 km/h. (fonte afp)