Corte Ue: risarcire dipendenti PA vittime di abuso precaraiato -4

Roma, 7 mar. - La Corte ritiene che neppure il principio di effettività sia violato dalla normativa italiana, non emergendo che la stessa, come interpretata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l`esercizio dei diritti conferiti ai privati dal diritto dell`Unione: spetterà al giudice nazionale "alleggerire", attraverso l`uso di presunzioni, l`onere della prova a carico del lavoratore in relazione alla perdita dell`opportunità di ottenere un vantaggio.

La Corte dichiara, quindi, che il diritto dell`Unione non osta alla normativa italiana in materia di risarcimento del lavoratore del settore pubblico "vittima" di abuso di contratti a termine, purché tale normativa sia accompagnata da un meccanismo di sanzioni effettivo e dissuasivo, ciò che il giudice nazionale dovrà verificare. A tal proposito, conclude la nota, la Corte invita il giudice nazionale a tener conto non solo del sistema risarcitorio nei confronti del lavoratore ma anche del sistema sanzionatorio previsto nei confronti del dirigente pubblico responsabile del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato.