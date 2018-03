Corte Ue: risarcire dipendenti PA vittime di abuso precaraiato -3

Roma, 7 mar. - In relazione a quest`ultima voce, prosegue il comunicato della Giustizia comunitaria, il Tribunale di Trapani osserva che al lavoratore si imporrebbe l`onere di fornire una prova "diabolica", perché sarebbe impossibile provare (sia pure con l'ausilio di presunzioni) l'ipotetica vittoria di un eventuale concorso pubblico mai bandito. Il risarcimento della perdita di chances, ossia uno dei due pilastri sui quali poggia la tutela approntata dalla Corte di cassazione, sarebbe quindi solo apparente e l'unica forma di tutela effettiva sarebbe rappresentata dall'indennità di cui al punto a), che da sola non eliminerebbe l`esistenza di una vera e propria discriminazione tra lavoratori pubblici e lavoratori privati.

Così impostato il problema, il Tribunale di Trapani chiede alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, se la normativa italiana rispetti i principii di equivalenza e di effettività stabiliti dal diritto dell`Unione.

Con la sentenza odierna, si legge, la Corte rileva che gli Stati membri hanno un margine di discrezionalità nella scelta degli strumenti per contrastare l`abuso dei contratti a termine e che il diritto dell`Unione non prevede alcun obbligo di far conseguire a detto abuso la stabilizzazione del rapporto di lavoro, sia esso pubblico o privato.

La Corte osserva, inoltre, che gli Stati membri sono liberi di prevedere, per l`abuso dei contratti a termine, conseguenze diverse nel settore pubblico e nel settore privato. La Corte evidenzia che non può essere invocato a questo proposito il principio di equivalenza, il quale, nel diritto dell`Unione, significa che le persone che fanno valere dei diritti scaturenti da norme dell`Unione non devono essere sfavorite rispetto a quelle che fanno valere analoghi diritti scaturenti da norme puramente nazionali. In tal senso, quindi, non vi sono elementi per affermare che la normativa italiana violi detto principio.(Segue)