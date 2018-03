Appendino ai lavoratori Italiaonline: "continuate a lottare"

Torino, 7 mar. - "Continuate a lottare. Noi saremo al vostro fianco. La città non accetta che questa sede chiuda e che così tante persone con le proprie famiglie perdano un diritto che è quello al lavoro". Lo ha detto la sindaca di Torino Chiara Appendino, ha rivolto ai lavoratori di Italiaonline riuniti in presidi davanti alla sede di corso Mortara dopo l'annuncio di ieri del piano di ristrutturazione che prevede, 400 esuberi in tutta Italia di cui 248 a Torino oltre al trasferimento di 241 lavoratori a Milano e, di fatto, la chiusura della sede torinese dell'ex Seat pg. "Non abbiate paura di farvi sentire . ha detto ancora Appendino - la Citta' non ce l'ha, perché se ci facciamo sentire tutti insieme facciamo la differenza".