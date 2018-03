Occupazione settore privato Usa,febbraio: 235.000 posti di lavoro

New York, 7 mar. - A febbraio, crescita al di sopra delle previsioni dell'occupazione nel settore privato statunitense. Secondo il rapporto mensile redatto da Macroeconomics Advisers e dall'agenzia che si occupa di preparare le buste paga, Automatic Data Processing, il mese scorso sono stati creati 235.000 posti di lavoro, mentre le stime erano per un rialzo di 200.000. Il dato di gennaio è stato rivisto in rialzo da 234.000 a 244.000 posti di lavoro creati.

Come si legge in una nota, le piccole aziende hanno aggiunto 68.000 posti di lavoro, quelle medie 97.000 e quelle grandi 70.000. Nel settore servizi, i nuovi occupati sono stati 198.000, mentre nel comparto per la produzione di beni il dato è salito di 36.000 unità.