Ue, Tusk: Gb si aspetti frizioni in rapporti commercio ... -2

Bruxelles, 7 mar. - Ma se le posizioni del Regno Unito evolvessero, l'Ue "sarà pronta riconsiderare la sua offerta", ha aggiunto in questa bozza di testo, che dovrà ancora essere approvata durante un vertice europeo il 22 e 23 marzo a Bruxelles, prima di diventare la posizione dell'Ue.

Tusk approfitterà di un viaggio in Lussemburgo per presentare nel dettaglio di fronte alla stampa il suo "progetto di linee guida nel quadro della futura relazione" con il Regno Unito, la cui chiave di volta dovrebbe essere un accordo di libero scambio dai contorni ancora incerti.

Questa parte cruciale dei negoziati con Londra non è ancora iniziata e le discussioni si sono finora concentrate sulla preparazione del trattato che sancirà la Brexit, con dossier molto complicati come il costo del divorzio, il destino degli stranieri che si sono stabiliti nel Paese e il futuro della frontiera irlandese.

Dopo aver chiesto per mesi ai britannici di dire senza ambiguità che cosa volessero, il negoziatore in capo dell'Ue - Michel Barnier - ha elogiato venerdì la chiarezza del primo ministro britannico Theresa May in un discorso pronunciato a Londra.

La leader dei Tories ha ribadito la determinazione a lasciare il mercato unico e l'unione doganale, chiedendo però la conclusione di un accordo di libero scambio "il più largo possibile" con l'Ue, "che copra più settori e con maggior cooperazione di qualunque accordo di libero scambio oggi nel mondo". Nel testo del presidente del Consiglio Europeo, l'Ue gela queste ambizioni.

(fonte AFP)