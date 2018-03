Libia, Unhcr: 1.334 rifugiati evacuati finora in Paesi terzi

Parigi, 7 mar. - L'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) ha trasferito finora dalla Libia in paesi terzi 1.334 rifugiati e punta a raggiungere quota "8.000" entro la fine dell'anno. Lo ha detto oggi il rappresentante Unhcr in Libia, Roberto Mignone, durante una tavola rotonda organizzata a Parigi dall'Ifri (Istituto francese per i rapporti internazionali).

"Ad oggi abbiamo evacuato 1.334 rifugiati vulnerabili dalla Libia" di cui "1.020 in Niger" e "312 in Italia", ha detto Mignone, ricordando che si tratta solo di una frazione dei 48.000 rifugiati registrati in Libia. E l'Unhcr spera di evacuare "tra 5.000 e i 10.000 rifugiati quest'anno", ha aggiunto Mignone, precisando che "probabilmente si arriverà a 8.000". A tale scopo l'agenzia Onu conta soprattutto sul "centro di transito" che sta allestendo a Tripoli, per una capacità di accoglienza di 1.000 persone. "Da qui a due mesi una parte del centro" sarà pronta, "per una capacità di 160 persone", ha precisato.

Concepito come una "alternativa" ai centri di detenzione libici, questo centro consentirà di accelerare i trasferimenti: "Il piano è di avere sei evacuazioni al mese con un aereo da 135 posti", per "810 persone al mese, se dal Niger le persone possono uscire" per andare nei paesi di accoglienza. E qui arriva il punto debole, ossia il reinsediamento delle persone fatte uscire dalla Libia: dei 40.000 posti chiesti dall'Unhcr, ne sono stati offerti finora 17.000. Inoltre i paesi che offrono accoglienza devono recarsi sul posto per intervistare le persone, su una lista compilata dall'Unhcr. "Il Niger è uno dei paesi più poveri del mondo" e "gli europei devono fare la loro parte - ha detto Mignone - se il processo è troppo lungo, il centro di transito in Niger sarà bloccato". Per questo "abbiamo bisogno di altri centri in altri paesi africani" e a tale scopo sono in corso negoziati con "i paesi del Maghreb e dell'Africa sub-sahariana", in particolare "Burkina Faso, Ciad, Marocco".