Londra: sappiamo con cosa hanno avvelenato l'ex spia russa -2

Londra, 7 mar. - Fonti vicine alla intelligence britannica affermano che i test tossicologici saranno fondamentali per confermare le cause del sospetto avvelenamento. Skripal è stato rinvenuto domenica pomeriggio privo di sensi su una panchina a Salisbury, Wiltshire, Inghilterra, insieme alla figlia Yulia Skripal, 33. Entrambi versano ancora in condizioni critiche dopo essere stati esposti ad una "sostanza sconosciuta" in un ristorante di un centro commerciale della cittadina inglese. Giornali e politici britannici hanno puntato il dito contro la Russia.

Il capo del Foreign Office, Boris Johnson, ha detto che la Gran Bretagna risponderà in modo "deciso" qualora dovesse risultare la responsabilità di uno Stato estero nell'avvelenamento", dell'ex spia e della figlia.