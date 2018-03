Irlanda, decisione Corte suprema apre a referendum su aborto

Roma, 7 mar. - La Corte suprema irlandese ha spalancato le porte verso un referendum sull'aborto, che si svolgerà probabilmente quest'estate. All'unanimità i sette giudici che compongono la Corte hanno stabilito che la tutela offerta al nascituro dalla Costituzione non va oltre il diritto alla vita. In precedenza, un tribunale aveva affermato che un feto godrebbe delle stesse tutele costituzionali di un bambino nato.

"I diritti costituzionali attualmente in vigore per i bambini non ancora nati si limitano al diritto alla vita garantito nell'articolo 40.3.3 (l'Ottavo emendamento)" e non vanno oltre, ha detto il ministro della Giustizia irlandese Frank Clarke alla Corte Suprema, citato dall'Independent.

Il questito referendario chiederà dunque ai cittadini se vogliono abolire l'Ottavo emendamento, una disposizione che rende l'aborto illegale, tranne che in circostanze eccezionali, per sostituirlo con una formulazione che consentirà ai parlamentari di introdurre per legge la possibilità di abortire.

Il primo ministro irlandese Taoiseach Leo Varadkar ha detto che se il referendum appoggerà una modifica alla costituzione, il governo presenterà una normativa che prevede l'aborto senza restrizioni nelle prime 12 settimane di gravidanza.