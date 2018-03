Putin: quando vantavo le mie imprese a pesca con moglie Gentiloni

Mosca, 7 mar. - Vladimir Putin ammette di avere "un po' esagerato" mentre raccontava a Melania Trump ed Emanuela Mauro, moglie di Paolo Gentiloni, le sue imprese di pesca. L'occasione per vantarsi con le due first lady è arrivata durante il G20 di Amburgo, il 7 e 8 luglio 2017.

Lo stesso Putin, nel film "The World Order 2018", racconta di avere tenuto a margine del vertice in Germania una serie di negoziati internazionali, tra cui il primo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma anche una conversazione con le mogli dello stesso Trump e di Gentiloni.

A quanto pare il leader russo ha parlato alle due signore anche del programma sulla demografia e delle misure applicate in Russia per sostenere la maternità e l'infanzia. Secondo Putin, sia Melania Trump che la Mauro sono rimaste sorprese dai volumi di capitale destinati alla maternità.

Però oltre ai dati specifici, Putin confessa che l'esagerazione c'è stata: "Ho parlato della Russia, della Siberia, della pesca. Ma, naturalmente, in questi casi, ho esagerato un po'. Quando parli di pesca, puoi non mentire? Ho raccontato loro della Kamchatka, della nostra fauna, degli orsi in Kamchatka, delle tigri in Estremo Oriente", ha detto Putin nel film.