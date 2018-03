La Russa: risultato storico per destra in Lombardia, 9 eletti

Milano, 7 mar. - Alle ultime elezioni Fratelli d'Italia ha conseguito "un successo clamoroso, soprattutto in Lombardia: per la prima volta il risultato in regione è in media col risultato nazionale. Non era mai successo nè con il Msi nè con Alleanza Nazionale". Lo sottolinea Ignazio La Russa, in una conferenza stampa a Milano per presentare i 9 eletti di Fratelli d'Italia in Lombardia. Peraltro "rispettando pienamente la legge, con 5 uomini e 4 donne". Dalla Lombardia sono arrivati per FdI "226mila voti, quasi il 20% del milione e 400mila voti presi in tutta Italia", e "tutte le circoscrizioni Lombarde hanno eletto almeno un deputato o un senatore, se non entrambi".