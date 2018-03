Arrestato in Polonia complice della mente degli attacchi Parigi -2

Varsavia, 7 mar. - Mourad T., nato a Casablanca 28 anni fa, è stato arrestato il 5 settembre 2016 in Polonia. Qualora la corte della città meridionale di Katowice dovesse riconoscerlo colpevole, potrebbe essere condannato a una pena tra i sei mesi e gli otto anni di prigione.

Secondo gli inquirenti, Mourad T. era un "complice" e un "informatore" di Abaaoud, che organizzò gli attentati del novembre 2015 a Parigi costati la vita a 130 persone. Mourad T. incontrò Abaaoud nella città turca di Edirne alla fine del 2014, insieme a Sofiane Amghar e a Khalid Ben Larbi, due jihadisti uccisi in un raid in Belgio nel 2015. Sempre stando alle indagini, Mourad T. ha usato diverse identità false e ha trascorso diversi periodi di tempo in Austria, Grecia, Ungheria, Turchia e Serbia. Gli inquirenti hanno detto di aver rinvenuto sul telefono di Mourad T. istruzioni su come assemblare ordigni esplosivi e indicazioni su possibili obiettivi.