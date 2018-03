Giappone, nome della nuova era sarà individuato dopo febbraio 2019

Roma, 7 mar. - Il governo giapponese annuncerà il nome della nuova era che verrà associato al prossimo imperatore, Naruhito, dopo la cerimonia che, il 24 febbraio 2019, celebrerà i 30 anni di regno di Akihito. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Jiji, citando fonti del governo.

La decisione è stata assunta per rispetto ad Akihito: l'indicazione del nuovo nome d'era prima di tale cerimonia rischiava di spostare il focus pubblico sul nuovo Imperatore, facendo slittare in secondo piano quella celebrazione.

L'abdicazione di Akihito è fissata per l'ultimo giorno di aprile 2019, mentre Naruhito ascenderà al trono il primo maggio. In questa data avrà inizio anche la nuova era.

In Giappone i calendari e i documenti ufficiali riportano, nella data, non la numerazione occidentale ma il nome d'era (gengo) con gli anni di regno dell'Imperatore. Per esempio, il 2018 è il 30mo anno dell'era Heisei.

Solitamente il "gengo", che poi diventa nome postumo dell'Imperatore, ha un significato che vuole caratterizzare il regno. Il nome d'era "Heisei", che ha contraddistinto il regno di Akihito, è stato tratto dopo un complesso studio, in particolare sui classici cinesi, e vuol dire più o meno "la pace ovunque".