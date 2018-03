Milano, 7 mar. - "Piuttosto che un pateracchio", ovvero un governo senza una chiara connotazione politica, "meglio tornare alle elezioni. Ma, in un modo o nell'altro, trovo più probabile che la legislatura prosegua". Lo ha detto Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d'Italia, durante una conferenza stampa a Milano per presentare gli eletti in Lombardia di FdI. La convinzione di La Russa è che "fino alle Europee del 2019 neanche con il martello li schiodi...".