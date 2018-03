La Russa: no ad alleanze organiche fuori da centrodestra

Milano, 7 mar. - "Quando andremo ad esprimere la nostra opinione al Quirinale, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, diremo che il nostro candidato è Matteo Salvini". Ignazio La Russa, fondatore di Fratelli d'Italia, oggi a Milano durante una conferenza stampa di presentazione degli eletti in Lombardia, precisa però che "il governo e il programma dovranno restare nel perimetro di centrodestra". La Russa non si nasconde le difficoltà di raccogliere i numeri in Parlamento ma ribadisce il "no ad alleanze organiche con il Pd e il M5s", spiegando che "l'unica strada è quella dell'arrivo di singoli parlamentari".

Quanto alla possibilità di un governo di scopo per riformare la legge elettorale, suggerisce una strada: "Se si inizia a discutere di legge elettorale, il governo durerebbe 5 anni... L'unica possibilità è che prima ci si metta d'accordo di prendere il Rosatellum e approvare un solo emendamento: chi raggiunge il 37% dei seggi (non dei voti), prende un premio di maggioranza che lo porta al 51% dei seggi. Lo avevo già proposto, è stato bocciato, ma se fosse stato approvato oggi avremmo già un governo".