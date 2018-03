Leader di Al Qaida: combattete le truppe francesi nel Sahel

Roma, 7 mar. - Il leader di Al Qaida, Ayman al-Zawahiri, ha invitato i musulmani del Maghreb a combattere le truppe francesi presenti nel Sahel. In un messaggio video di sette minuti, intitolato "La Francia è tornata Oh discendenti dei leoni", Zawahiri non ha fatto però alcun riferimento all'attacco messo a segno la scorsa settimana a Ouagadougou, in Burkina Faso, contro l'ambasciata francese e lo stato maggiore dell'esercito burkinabè, rivendicato dal Gruppo per il sostegno dell'islam e dei musulmani, affiliato ad al Qaida.

Nel filmato, riportato dal sito americano di monitoraggio delle attività jihadiste sul web, SITE, Zawahiri invita i musulmani a combattere le truppe francesi "venute a occupare la vostra terra e a uccidere i vostri fratelli". Quindi afferma che la Primavera araba è fallita e che "la vecchia corruzione" è tornata "più feroce di prima".