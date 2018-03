Usa, George P. Bush vince primarie Rep, corre per incarico in Texas

New York, 7 mar. - George P. Bush, espressione della terza generazione di Bush nella politica statunitense, ha vinto le primarie repubblicane e correrà per un secondo mandato da 'Land Commissioner' in Texas, che guida l'ufficio che si occupa di gestire i terreni pubblici, una carica che esiste dal 1836, nove anni prima dell'annessione agli Stati Uniti. Il figlio di Jeb Bush, ex governatore della Florida, ha ottenuto il 58% dei voti, sconfiggendo Jerry Patterson, il suo predecessore come Land Commissioner, che ha ottenuto il 30 per cento.

Al centro della campagna elettorale c'era stato il piano di Bush da 450 milioni di dollari per rinnovare la missione di Alamo, simbolo della resistenza texana contro le truppe messicane e ora patrimonio dell'umanità dell'Unesco, criticato da Patterson e dagli altri due avversari, secondo cui avrebbe messo in secondo piano il ricordo della battaglia per l'indipendenza. Alle elezioni di novembre, Bush affronterà il democratico Miguel Suazo.