Burkina Faso, otto arresti per gli attentati a Ouagadougou

Roma, 7 mar. - Sono otto le persone arrestate finora in Burkina Faso per presunta complicità nell'attentato di venerdì scorso a Ouagadougou, che ha fatto otto morti e 85 feriti. Gli arrestati sono tutti di nazionalità burkinabè, stando a quanto precisato dal procuratore Maiza Sereme, tra cui figurano tre soldati, uno dei quali era stato congedato dopo l'ammutinamento del 2011, mentre gli altri due erano ancora in servizio.

Secondo Sereme sono due i commando, composti ciascuno di quattro persone, entrati in azione venerdì contro l'ambasciata francese e lo stato maggiore burkinabè a Ouagadougou, uccidendo otto militari e ferendo altri 61 soldati e 24 civili. Morti anche gli otto attentatori.

La prossima settimana sarà in Burkina Faso il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, "per testimoniare la nostra solidarietà al personale dell'ambasciata e alle forze burkinabè".