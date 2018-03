Australia: trovato più antico messaggio in bottiglia, ha 132 anni -2

Roma, 7 mar. - Il museo, al quale Tonya Illmans aveva portato la bottiglia, ha potuto accertare che la bottiglia era una bottiglia di gin olandese del 19esimo secolo, che la carta e il colore erano in linea con i loro corrispettivi dell'epoca e che il veliero tedesco Paula aveva navigato da Cardiff a Makassar (Indonesia) nel 1886.

"Incredible, in una ricerca di archivio è stato trovato in Germania il diario di bordo originale del Paula e c'era una nota al 12 giugno 1886 del capitano che registrava che una bottiglia con un messaggio era stata gettata in mare", ha raccontato Ross Anderson, l'assistente del curatore del museo.