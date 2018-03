Australia: trovato più antico messaggio in bottiglia, ha 132 anni

Roma, 7 mar. - Il mare ha restituito il messaggio in bottiglia più antico della storia: ha circa 132 anni. Lo scrive il sito della Cnn. Tonya Illman, australiana, ha scoperto la bottiglia semisepolta dalla sabbia su una spiaggia della Western Australia, a nord di Wedge Island, 180 chilometri a Nord della capitale dello Stato, Perth. Il messaggio, che risale al 12 giugno 1886, fu affidato all'oceano Indiano dal veliero tedesco Paula, che salpato da Cardiff, in Galles, era diretto nelle Indie orientali olandesi (attuale Indonesia).

La bottiglia fu una delle migliaia che furono affidate all'oceano durante oltre 69 anni, tanto durò l'esperimento tedesco sulle correnti per trovare le rotte navali più rapide, ha spiegato il Western Australia Museum.

Il precedente record mondiale per il più antico messaggio in bottiglia era di 108 anni, quattro mesi e 18 giorni dal giorno in cui fu affidato al mare fino al suo ritrovamento, secondo il museo. (Segue)