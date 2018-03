Roma, 7 mar. - "Non si possono sostenere governi che sbandierano valori in conflitto con i tuoi. Parlo dei Grillini e della Lega. Più che occuparsi di questo tema, la sinistra riformista dovrebbe rimboccarsi le maniche e ripensare un progetto per l'Italia. Serve una visione del futuro per tornare a vincere, a cominciare dai comuni chiamati al voto tra poche settimane". E' quanto ha dichiarato Riccardo Nencini, segretario del Psi.