Fiumicino, flashmob di danza mediterranea nello scalo aeroportuale

Roma, 7 mar. - Grande sorpresa stamane per i passeggeri dell'aeroporto Leonardo da Vinci, molti dei quali si sono trovati coinvolti, tra un gate e l'altro, in una vera e propria performance di danza contemporanea. Diciotto ballerini professionisti si sono infatti esibiti tra i viaggiatori, nell'anteprima assoluta a Roma dello spettacolo "Mediterranea", che andrà in scena sabato 10 e domenica 11 marzo al teatro Olimpico di Roma e verrà replicato il 14 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica.

Le aree di Imbarco B ed E si sono così trasformate nella location ideale per un vero e proprio teaser di un raffinato spettacolo artistico che ha intrattenuto, in particolar modo, i turisti internazionali che transitano sullo scalo, hub per le connessioni da e per il Mediterraneo.

"La danza messa in scena nei Terminal - si legge in una nota di Adr - ha rappresentato il rapporto di vicinanza, ma anche di contrasto, tra il Mare e la Terra, tipico della zona in cui si trova il Leonardo da Vinci. L'esecuzione a favore dei passeggeri ha visto i ballerini esibirsi in una coreografia suggestiva, tesa a mimare il movimento continuo delle onde, con passi di danza molto energici, alternati a passaggi più lirici".

"Il flashmob organizzato nelle hall delle aree di imbarco E e B - conclude - conferma l'impegno di Aeroporti di Roma nell'offrire un'esperienza di qualità ai propri passeggeri, valorizzando le istanze artistiche presenti sul territorio e proponendo l'aeroporto come vetrina delle principali iniziative culturali programmate sulla Capitale".