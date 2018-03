Roma, 7 mar. - In Italia "riconosciamo che un eventuale governo di interim potrebbe non avere la piena autorità di bilancio e in questi casi accettiamo documenti di no change scenario, ma non balzerei a questa conclusione, dobbiamo vedere come si chiude il processo di formazione del governo". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis.