Cina, nel weekend verrà formalizzata revoca dei due mandati per Xi -3

Roma, 7 mar. - Xi, anche attraverso questa campagna moralizzatrice, ha voluto ribadire la centralità del Partito comunista cinese come centro ideologico e politico di un paese che, pur non crescendo più a due cifre, si pone come vera potenza economica e militare alternativa agli Stati uniti. Una centralità anche rispetto all'altro grande polo del potere nel paese: l'esercito.

Il presidente ha semplificato e centralizzato la governance delle forze armate più folte del mondo, riformando la sua leadership - che viene esercitata attraverso la guida della Commissione militare centrale - in senso "americano", ritagliandosi insomma il ruolo di "commander-in-chief". Nello stesso tempo, la spesa militare è stata incrementata.