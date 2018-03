Cina, nel weekend verrà formalizzata revoca dei due mandati per Xi -2

Roma, 7 mar. - Il fatto che nel Congresso del Partito non sia stato indicato un successore, che il nome stesso di Xi sia stato segnalato per l'iscrizione nella costituzione di partito, accanto a quello del fondatore della Cina popolare Mao Zedong e del grande traghettatore del Paese di Mezzo nei mercati globali Deng Xiaoping, hanno segnalato con chiarezza che Xi non intende così facilmente passare la mano alla Sesta generazione. Così il limite dei due mandati, imposto in epoca Deng, salta.

Sembra paradossale, ma la parola d'ordine è ringiovanimento. A realizzare questo lavoro è chiamata una leadership forte che ha imposto la sua guida anche con una campagna fortissima contro la corruzione che ha portato a espulsioni e arresti non solo di pesci piccoli, ma anche di altissimi esponenti del regime di Pechino. (Segue)