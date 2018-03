Gucci, Tim e Enel i brand italiani di maggior valore -2

Milano, 7 mar. - Generali Italia, sottolinea una nota della compagnia, è l'unica società del settore finanziario nella Top 10 dei Brandz TOP30 Most Valuable Italian Brands. Con un brand value stimato di oltre 2,5 miliardi di dollari, Generali è in testa alla lista dei brand italiani che hanno saputo innovare nella comunicazione e si è distinta, anche a livello internazionale, superando grandi nomi del Lusso e del Food. Generali si posiziona al nono posto, prima di Armani (decima) e Ferrero Rocher (11esima).