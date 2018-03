Record assoluto Floris,La7 seconda rete con DiMartedì post voto

Roma, 7 mar. - Record assoluto di spettatori da quando esiste diMartedì su La7 nella puntata di ieri post voto. Il programma di Giovanni Floris ha avuto 2.170.000 spettatori medi, sopra il precedente record del 7 novembre 2017 di 2.123.000 spettatori medi nella puntata del mancato confronto Di Maio-Renzi con il segretario del Pd che si era presentato negli studi della rete mentre il candidato premier dei 5 Stelle aveva dato forfait.

Lo share della puntata di ieri, 9,1%, pure vicino ai massimi di sempre per il programma, ha consentito tra l'altro a La7 di essere la seconda tv generalista più vista in Italia dopo Rai1 - e davanti a Canale 5 - dalle 22 alle 22.40. Battuta nettamente anche ieri la concorrenza di Cartabianca su Rai3 intanto: per Bianca Berlinguer 5,6% di share e 1.343.000 spettatori.