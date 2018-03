dal Poz (Federmeccanica): dazi preoccupano, serve risposta Ue

Roma, 7 mar. - Federmeccanica è preoccupata per gli annunci di nuovi dazi su acciaio e alluminio che arrivano dagli Stati Uniti "il secondo mercato di sbocco per i prodotti metallo e automotive". A lanciare l'allarme è il presidente di Federmeccanica, Alberto dal Poz, che, in occasione della presentazione dell`indagine congiunturale sul settore, ha sottolineato la necessità di una risposta europea.

"Non nascondo - ha detto - la preoccupazione per il tema dei dazi legati all`import automotive in primis nel Nord America. Prodotti metallo, automotive vedono nel mercato nord americano il secondo mercato di sbocco di tutta la nostra industria italiana. Per cui sentire parlare di dinamiche legate a dazi e ad altri provvedimenti che limitano fortemente la possibilità di libero scambio sui nostri mercati ci preoccupano".

Ma "dobbiamo essere a maggior ragione positivi sull`atteggiamento pro Europa in quanto avremo bisogno della tutela di un sistema europeo forte", ha concluso.