Elezioni, dal Poz (Federmeccanica):preoccupa clima euroscetticismo

Roma, 7 mar. - "Siamo degli imprenditori e siamo ottimisti di natura, ma non nascondo la mia preoccupazione e di Federmeccanica per un potenziale clima di euroscetticismo". A sottolinearlo è il presidente di Federmeccanica, Alberto dal Poz, sottolineando che, comunque, "alla fine dei conti prevarrà la ragionevolezza".

A margine della presentazione dell`indagine congiunturale sull`industria metalmeccanica, dal Poz ha spiegato: "vorrei precisare però che dovremmo valutare le azioni alla prova dei fatti. Siamo convinti che comunque ci sarà una presa di responsabilità da chiunque guiderà il nostro Paese e noi siamo pronti a far sentire i bisogni e le necessità dell`industria metalmeccanica italiana".

Dal Poz ha poi sottolineato di condividere le parole del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sul Movimento 5 Stelle uscito rafforzato dalle elezioni. "Condivido l`osservazione del presidente Boccia in quanto sono convinto che la ragionevolezza alla fine dei conti prevarrà. Non voglio però - ha detto - nascondere la preoccupazione legata al fatto che le forze che maggiormente sono state premiate dalle urne hanno dimostrato atteggiamenti contro l`Europa e alcuni dei provvedimenti che maggiormente abbiamo graditi negli ultimi anni".

L'auspicio "è che la ragionevolezza prevalga e non si cancelli alcuni dei provvedimenti importantissimi, in primis Industria 4.0 e molti contenuti del Jobs act che sono estremamente importanti per le nostre imprese".