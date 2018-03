Rosato: sbagliato scaricare su Renzi sconfitta Pd a elezioni

Roma, 7 mar. - "Renzi ha fatto il segretario quando abbiamo vinto e quando abbiamo perso, ha fatto un passo indietro come un leader deve fare quando serve, ma scaricare la sconfitta del Pd su Renzi è sbagliato". Ne è convinto Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd alla Camera.

"Mi auguro che la Direzione faccia una riflessione non su Renzi ma su cosa deve fare il Pd, non mi appassiona la discussione su cosa farà Renzi domani", aggiunge Rosato ribadendo che è giusto che resti fino alla formazione del governo: "Durante le consultazioni e la formazione del nuovo governo ci mancherebbe che ci mettessimo a fare un congresso. Per fortuna il Pd è molto più coeso di quantro sembra e oggi è il momento della sobrietà e dell'unità".