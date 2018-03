Rosato: Pd mai al governo con Di Maio, M5S non sono di sinistra

Roma, 7 mar. - "Il referendum sull'alleanza con i 5 stelle? Sul mio cellulare è già in corso un referendum e non c'è uno che mi dica di fare un governo con i 5 stelle, piuttosto che dire sì a un governo Di Maio mi si paralizzano le gambe". Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd, risponde così ai cronisti a Montecitorio ribadendo che "i grillini non sono di sinistra, basta ricordare il no al governo di cambiamento in diretta streaming, il M5s ci ha impedito di fare lo ius soli, ha votato contro le unioni civili, il reddito di inclusione e gli 80 euro. E' il partito no vax, cosa facciamo noi con i no vax?".