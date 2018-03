Inail: infortuni sul lavoro, per le donne più rischi in itinere -2

Roma, 7 mar. - Le differenze di genere sono ancora più evidenti se si prendono in considerazione le variazioni percentuali delle denunce di infortunio con esito mortale, che tra le lavoratrici sono aumentate di una sola unità, dalle 105 del 2012 alle 106 del 2016 (+1%), rispetto alla forte diminuzione rilevata nello stesso arco temporale tra i lavoratori (-19,1%). L`incremento contenuto dei casi mortali femminili registrato tra il 2016 e il 2012 è la sintesi di un andamento altalenante negli anni 2013-2015, con aumenti e diminuzioni alternate, a differenza dei casi in complesso per i quali il calo è stato costante.

L'incidenza degli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel tragitto casa-lavoro-casa, per le lavoratrici continua a essere molto più elevata rispetto ai lavoratori. Prendendo in considerazione le denunce presentate all`Istituto nel 2016, la maggiore rilevanza di questo tipo di infortuni per le donne rispetto agli uomini spicca sia in valore assoluto (rispettivamente 50.738 denunce di infortunio in itinere contro 47.475) sia in percentuale (22% contro 11,5%).

