Mediobanca perfeziona acquisizione di Ram Active Investments -2

Milano, 7 mar. - "Oggi Ram Active Investments, grazie all`ampia gamma di fondi alternativi con gestione sistematica fondamentale, è tra i leader in Europa nelle gestioni di investimenti sistemici. La partnership con Mediobanca - ha commentato l'Ad di Mediobanca Alberto Nagel - favorirà per Ram AI il potenziamento della platea degli investitori di riferimento istituzionali e professionali sfruttando tutte le sinergie di gruppo. Al contempo permetterà a Mediobanca di integrare la propria piattaforma con un`offerta altamente qualificata che sarà la base per lo sviluppo di strategie sistemiche di gruppo. I continui investimenti nell`attività di ricerca ci permetteranno inoltre di creare un centro di innovazione per la generazione di nuove idee di investimento".

Thomas de Saint-Seine, Ceo di Ram AI ha commentato a sua volta: "Siamo entusiasti di questa nuova fase per Ram AI. Questa partnership metterà a disposizione nuove risorse operative nonché crescenti disponibilità che contribuiranno a guidare l'attività di ricerca all`interno di Ram AI, preservando allo stesso tempo l'indipendenza e la cultura che ci caratterizzano. Mediobanca è un eccellente partner per Ram AI sia da un punto di vista culturale, sia di sinergie distributive. In qualità di nuovo membro della piattaforma di Alternative asset management di Mediobanca, Ram AI contribuirà attivamente a favorire l'innovazione all'interno del gruppo".

I partner fondatori di Ram AI Thomas de Saint-Seine, Maxime Botti ed Emmanuel Hauptmann manterranno una partecipazione significativa nella società e rimarranno impegnati nel suo sviluppo "almeno per i prossimi dieci anni". In aggiunta, ogni partner reinvestirà un porzione significativa dei proventi della transazione nei fondi della società. Lo storico socio e investitore istituzionale di Ram AI, il gruppo Reyl, manterrà una quota del 7,5% nella società e continuerà ad operare come partner chiave e anchor investor nei prodotti della Società.