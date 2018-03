Rosato: Pd unito starà a opposizione, governo tocca a M5S e Lega

Roma, 7 mar. - Il Pd è più unito di quanto non sembri e la sua linea politica è chiara: stare all'opposizione, tocca a Lega e M5S dimostrare di saper governare. Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd alla Camera, parlando con i giornalisti a Montecitorio manda un messaggio chiaro a Di Maio e Salvini.

"Dalla Direzione di lunedì mi aspetto che esca una linea politica chiara - dice Rosato - in cui il Pd non può che ribadire che rispetta il volere degli italiani, siamo alternativi a M5S e Lega questo ci mette in un ruolo di opposizione che svolgeremo in modo responsabile e rispettoso delle istituzioni, ma rigoroso. Gli italiani hanno dato un mandato ampio a M5S e Lega, due partiti che dicono molte cose uguali e con gli stessi toni, vedremo se saranno capaci di aprire un dialogo tra loro, ora non bastano più le buone intenzioni serve la capacità di governare, finora hanno dimostrato solo di saper criticare e promettere".

Quanto al tentativo di dividere il Pd il capogruppo uscente dice: "Chi lo fa dimostra ancora più povertà politica. Non riusciranno a dividere il Pd, i nostri elettori ci vogliono alternativi alla demagogia".