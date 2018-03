Ue, Malmstroem: pronti a contromisure su dazi Usa acciaio

Roma, 7 mar. - La Commissione europea ha già approntato un pacchetto di misure di rappresaglia agli eventuali dazi statunitensi sul settore dell'acciaio e dei prodotti siderurgici. Lo ha annunciato la commissaria europea al Commercio, Cecilia Malmstroem durante una conferenza stampa a Bruxelles.

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato l'intenzione di introdurre pesanti dazi sull'import di acciaio (25%) e di alluminio (10%). "Chiediamo a Washington di ripensarci", ha detto la Malmstroem. "Ma se così non fosse abbiamo preparato una serie di interventi".

Il primo intervento sarebbe quello di adire all Wto, l'organizzazione mondiale del commercio. L'Ue poi sarebbe pronta a mettere in campo una serie di provvedimenti per fronteggiare l'eventuale reindeirizzamento di acciaio, che sarebbe stato destinato al mercato Usa, verso l'Ue, puntando comunque a evitare una chiusura su scala globale del settore. Infine "discutiamo diversi prodotti Usa su cui potremmo imporre misure per ridurre l'impatto molto negativo" dei dazi in questione. Sui possibili prodotti Usa oggetto di rappresaglie vi sono beni industriali ma anche Whiskey o dolciumi, sono al momento oggetto di "discussione", ha detto la Malmsrtoem.