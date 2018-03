Siria, 700 combattenti filoregime dispiegati in Ghouta Est -2

Damasco, 7 mar. - "Almeno 700 combattenti provenienti da Aleppo (nord) e appartenenti a milizie afgane, palestinesi e siriane fedeli al regime sono stati inviati martedì sera nella Ghouta", ha affermato il direttore dell'Osdh, Rami Abdel Rahmane.

Queste nuove truppe sono state dispiegate sui fronti di al Rihane, nel nordest dell'enclave, e di Harasta, una località nell'ovest del feudo ribelle a partire dalla quale il regime tenta di avanzare verso Douma, la più grande città della Ghouta, secondo la stessa fonte.

Le forze del regime si trovano in prossimità di varie località, in particolare Misraba, Beit Sawa, Jisrine e Hammouriyé, secondo l'Osdh. I combattimenti ieri hanno ucciso almeno 25 combattenti di due dei principali gruppi ribelli locali, Faylaq al Rahmane et Jaich al-Islam, e 18 membri delle forze filoregime.

(fonte AFP)