Banca Mediolanum, raccolta netta febbraio 2018 a 461 mln euro

Milano, 7 mar. - Nel mese di febbraio 2018, Banca Mediolanum ha realizzato una raccolta netta totale di 461 milioni di euro. In particolare, la raccolta netta in fondi e gestioni è stata pari a 330 milioni (526 mln da inizio anno). Da inizio anno, la raccolta netta totale ha raggiunto 628 milioni di euro, mentre nel periodo gennaio-febbraio 2017 era stata di 752 milioni.

Commentando il buon andamento della raccolta in fondi e gestioni, l'Ad di banca Mediolanum Ennio Doris ha dichiarato di leggerla "come espressione dell'importanza dei piani di accumulo, strumenti che permettono di entrare gradualmente sui mercati per massimizzare la performance nel lungo periodo. A questi strumenti - ha annunciato - dedicheremo un tour di 10 tappe in partenza il 19 marzo su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai 10 appuntamenti del roadshow rivolto ai vantaggi dei Pir per le piccole e medie imprese italiane".