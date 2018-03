Usa, Marchionne: no a guerra dei dazi Usa-Ue, vincerebbe... -2

Ginevra, 7 mar. - Marchionne è molto cauto sull'ipotesi che si arrivi a una guerra commerciale. "Siamo molto lontani da quella scelta - ha spiegato - non credo che il problema sarà quello lì. In quel caso ci deve essere il riconoscimento del fatto che una parte dell'amministrazione Trump vede questo come un problema fondamentale dell'economia americana e stanno cercando di raddrizzare delle posizioni che sono andate oltre i limiti nel passato".

"Non voglio giudicare - ha aggiunto il numero uno di Fca - la qualità dell'intervento, ma la direzione si capisce. La semplice apertura del Nafta ha condizionato le scelte di investimento, senza che abbia fatto niente: lo ha aperto e la gente si è ridimensionata. Può essere che sia quello l'obiettivo del negoziato di Trump".