Libano: 1000 candidati a legislative, un centinaio sono donne -2

Beirut, 7 mar. - Una nuova legge elettorale del 2017 ha introdotto il sistema proporzionale e ridotto il numero delle circoscrizioni elettorali a 15. In ciascuna di esse, i seggi sono ripartiti fra le comunità religiose che vi vivono. I candidati, che hanno dovuto pagare otto milioni di sterline libanesi (circa 4.250 euro) per registrarsi, devono costituire delle liste entro il 26 marzo. Nel caso in cui non vi riescano saranno esclusi, secondo la nuova legge.

La concorrenza si annuncia serrata in alcuni distretti, in particolare in uno di quelli di Beirut dove 117 candidati si contendono uno degli 11 seggi disponibili.