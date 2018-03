Libano: 1000 candidati a legislative, un centinaio sono donne

Beirut, 7 mar. - Circa 1.000 candidati, fra cui un centinaio di donne, saranno in lizza per le elezioni legislative libanesi di inizio maggio, il primo scrutinio parlamentare in nove anni. Lo ha annunciato l'agenzia ufficiale Ani. Secondo l'organo di stampa, che cita il ministero dell'Interno, 976 candidati si contenderanno i 128 seggi della Camera dei deputati, fra cui 111 donne (11,4% dei candidati).

Nelle ultime elezioni legislative del 2009, solo 12 donne si erano candidate su 706 aspiranti deputati in totale. Dopo questo scrutinio, la camera ha prolungato il suo mandato per tre volte, a causa delle tensioni per la sicurezza e di una paralisi politica legate al conflitto nella vicina Siria.

Il sistema elettorale in Libano, la cui costituzione riconosce 18 comunità religiose, prescrive una equa ripartizione dei seggi parlamentati fra cristiani e musulmani, caso unico nel mondo arabo. (Segue)