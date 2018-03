Bruxelles, 7 mar. - Le donne guadagnano in media il 16% degli uomini nell'Ue, secondo i dati riferiti al 2016 pubblicati oggi da Eurostat, l'Ufficio statistico comunitario, in occasione della festa delle donne.

Italia e Romania sono i paesi membri in cui le differenze salariali a svantaggio delle donne è minore (5%), mentre le differenze maggiore (25%) si registrano in Estonia (25%) e poi in Germania e Repubblica ceca (22%).