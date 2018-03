Vazio (Pd): governo con M5S o Lega? No, grazie

Roma, 7 mar. - "Dico no a un Governo con il M5S o con la Lega, a un aiuto o a un sostegno diretto o indiretto ad un Governo animato da fantasiosi politici". Lo scrive su Facebook Franco Vazio, deputato del Partito democratico.

I vincitori delle elezioni, scrive Vazio, "vengano messi alla prova. Ora alcuni aulici commentatori notano che la proposta del M5s sul reddito di cittadinanza e quella della Lega sull`abolizione totale della legge Fornero sono impraticabili, perché costerebbero troppo. La soluzione per qualcuno quindi sarebbe quella di chiedere al Pd di aiutare questi signori. No, grazie. Vediamo se che chi ha fatto certe proposte adesso è in grado di mantenerle. Noi crediamo di no. È il gioco della democrazia. I cittadini hanno scelto. L'onore della vittoria comporta l'onere delle decisioni e dell'assunzione di responsabilità".