Auto, Marchionne: costruttori tedeschi vogliono mantenere diesel

Ginevra, 7 mar. - Le case automobilistiche tedesche vogliono mantenere un ruolo importante per i motori diesel anche in futuro. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, dopo la riunione dell'Associazione europea dei costruttori (Acea). "Abbiamo parlato di diesel - ha sottolineato Marchionne - e c'è stato un impegno da parte dei produttori tedeschi a conservare il diesel come una parte importante". Un impegno "che non ha trovato appoggio dappertutto".

"I tedeschi - ha spiegato il numero uno di Fiat Chrysler al Salone dell'auto di Ginevra - hanno detto che le vendite sono aumentate, la gente è convinta che ha un futuro. Mah... Sul diesel parleremo il primo giugno" (alla presentazione del piano industriale).

"Se dovessimo andare - ha aggiunto Marchionne - verso la soluzione degli ibridi, il problema occupazionale scompare perché dovremmo continuare a fare sia il motore termico che elettrico. È solo questione di costi, bazzeccole. Avrà un impatto positivo sul livello occupazionale".