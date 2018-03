Siria, 700 combattenti filoregime dispiegati in Ghouta Est

Damasco, 7 mar. - Almeno 700 combattenti filoregime sono stati inviati come rinforzo nella Ghouta Est, per rafforzare ulteriormente l'assedio intorno all'enclave ribelle in questa regione. Lo ha indicato l'Osdh, l'Osservatorio siriano dei diritti umani.

Sostenuto dalla Russia, il regime del presidente siriano Bashar al Assad porta avanti dallo scorso 18 febbraio un'offensiva per riconquistare questo feudo ribelle alle porte di Damasco. I bombardamenti aerei e i colpi di artiglieria hanno ucciso oltre 800 civili, secondo l'Osdh.

(fonte AFP)