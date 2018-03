Logistica, Confetra: traffico nazionale +6% nel I sem 2017 -2

Roma, 7 mar. - Degna di nota, prosegue Confetra, la consistente crescita delle spedizioni internazionali dove, oltre al già citato traffico aereo, crescono anche la strada (+4,2% in quantità e +5% in fatturato) ed il traffico marittimo (+4,4% in quantità e +5,5% in fatturato) mostrando un'accelerazione rispetto alla prima parte dell'anno affiancata ad una costante crescita dei margini.

In questo contesto di forti espansioni il dato del cargo ferroviario, nonostante rimanga in territorio positi-vo, mostra un rallentamento rispetto al dato semestrale (dal +1,7% del primo semestre al +1,5% an-nuale). Nel comparto marittimo al calo nelle rinfuse solide e nel transhipment si affianca una sensibile espansio-ne del traffico Ro-Ro (+8,1%) e del traffico Teu di destinazione finale (+7,4%). L'andamento positivo riscontrato nella rilevazione trova conferma nel calo dei tempi medi di incasso (77,7 giorni contro i 79,4 del 2016) e in quello delle aspettative future degli intervistati che per la quasi totalità sono di traffici in crescita.

"Nel complesso - dichiara il presidente di Confetra Nereo Marcucci - i dati del settore confermano che il nostro Paese ha agganciato saldamente la ripresa economica, con una fase di accelerazione che è iniziata nel secondo semestre dell'anno".