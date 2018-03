Logistica, Confetra: traffico nazionale +6% nel I sem 2017

Roma, 7 mar. - Il buon andamento del settore della logistica conferma l'aggancio del nostro paese alla ripresa economica. E' quanto evidenzia la nota congiunturale del primo semestre 2017, elaborata dal centro studi Confetra - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - intervistando un panel di imprese tra le più rappresentative dei vari settori.

Significativa è la ripresa del traffico nazionale (+6,1% dei vettori stradali a carico completo e +3,5% del trasporto a collettame) che denotano una ripresa della domanda nazionale, così come analizzato dalla Banca d'Italia. Coerentemente con il dato dei transiti nei valichi stradali (+7,4%) si registra l'espansione dei traffici stradali internazionali (+6,5% in quantità e +6,0% in fatturato). Continua la crescita dei courier (+6,9% in quantità e +6,0% in fatturato), certamente trainata dalle co-stanti performance dell'eCommerce che nel 2017 ha visto crescere del 10% i web shopper italiani e del 17% gli acquisti da siti italiani. Buono l'incremento del cargo aereo (+10% in peso, +5,0% in numero di spedizioni e +6,0% in fatturato) che aggiorna i suoi massimi storici superando il milione di tonnellate trasportate.

Gli unici dati negativi riguardano il traffico transhipment a causa delle performance negative dei due porti di pure transhipment di Gioia Tauro (-12,4%) e Cagliari (-38,7%), nonché il traffico delle rinfuse solide (-4,7%) a causa dei dati negativi del Porto di Taranto per la crisi dell'Ilva. (segue)