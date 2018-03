Usa, Marchionne: no a guerra dei dazi Usa-Ue, vincerebbe Trump

Ginevra, 7 mar. - È necessario evitare una guerra commerciale tra Usa e Ue, perché in uno scontro sui dazi alla fine vincerebbero gli Stati Uniti. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, al Salone dell'auto di Ginevra. "Calmatevi tutti - ha sottolineato Marchionne - fate andare avanti il processo, fateli parlare: qualcosa si risolve. Minacciare dazi con dazi non risolve assolutamente niente. Se io dovessi fare la guerra dei dazi fino alla fine vince l'America, basta guardare il bilancio economico: importa più di quanto esporta". Per Marchionne non preoccupano nemmeno le dimissioni del capo consigliere economico di Donald Trump, Gary Chon. "La posizione di Trump sui dazi - ha spiegato il numero uno di Fca - non poteva cambiare dopo due giorni. Cohn se ne è andato in maniera molto delicata, gli ha dato tempo fino alla fine del mese".